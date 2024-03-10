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قبل الانتخابات المحلية في تركيا.. الشرطة تعتقل 33 شخصًا للاشتباه في صلتهم بداعش

ضباط الشرطة يغلقون طريقًا خارج مصنع بروكتر آند جامبل بالقرب من جبزي، شمال غرب تركيا، الخميس 1 فبراير 2024
ضباط الشرطة يغلقون طريقًا خارج مصنع بروكتر آند جامبل بالقرب من جبزي، شمال غرب تركيا، الخميس 1 فبراير 2024 Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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تعرضت تركيا لعدة هجمات من قبل تنظيم داعش خلال العقد الماضي، بما في ذلك هجوم مسلح على كنيسة في اسطنبول في يناير/كانون الثاني الماضي أسفر عن مقتل شخص.

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قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا يوم الأحد، إن الشرطة اعتقلت 33 شخصًا يُشتبه في صلتهم بتنظيم داعش، زاعمًا أنهم كانوا يخططون لشن هجمات قبل الانتخابات المحلية المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ونشر الوزير عبر موقع "إكس" تغريدة أشار فيها إلى أن المشتبه بهم كانوا "يستعدون ويبحثون عن عمل قبل الانتخابات المحلية القادمة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في 31 مارس/ آذار.

وخلال عمليات التفتيش في صقاريا شمال غرب تركيا، عثرت شرطة مكافحة الإرهاب على أسلحة ونقود، بالإضافة إلى "وثائق تنظيمية".

وقال يرليكايا إنهم "لن يتساهلوا مع الإرهابيين، وسيواصلون القتال بفضل الجهود الأمنية المتميزة لقواتهم".

وأوضح أن الشبكة كانت توفر أفرادًا لمناطق الحرب ودعمًا ماليًا لداعش، بينما كانت تعمل من خلال مساجد ومدارس دينية غير قانونية.

تعرضت تركيا لعدة هجمات من قبل تنظيم داعش خلال العقد الماضي، بما في ذلك هجوم مسلح على كنيسة في اسطنبول في يناير/كانون الثاني الماضي أسفر عن مقتل شخص.

هذا وارتبط اسم الجماعة بالهجوم الدموي الذي وقع في تركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2015، حيث قتل أكثر من 100 شخص خلال مسيرة سلام في أنقرة.

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