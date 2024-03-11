أول سفينة إغاثة إلى غزة راسية في قبرص وإسرائيل تنوي شراء ميناء في الجزيرة لتفتيش السفن

بقلم: يورونيوز

شوهدت سفينة تابعة لمنظمة المساعدات الإسبانية أوبن آرمز تحمل 200 طن من المساعدات الغذائية راسية في مدينة لارنكا الساحلية القبرصية، يوم الاثنين.

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وقالت ليندا روث، المتحدثة باسم المنظمة الشريكة "World Central Kitchen"، إنه كان من المتوقع أن تقوم السفينة برحلة تجريبية إلى غزة "في أقرب وقت ممكن".

وقالت إسرائيل إنها ترحب بالشحنات البحرية، وستقوم بتفتيش الشحنات المتجهة إلى غزة قبل أن تغادر قبرص.

واستعرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الأعمال التحضيرية قبالة ساحل غزة، يوم الأحد.

وكثف بايدن انتقاداته العلنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه يعتقد أن نتنياهو "يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها".

وفي حديثه يوم السبت لقناة MSNBC، أعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه لحق إسرائيل في ملاحقة حماس بعد هجوم المسلحين في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

لكن بايدن قال إن نتنياهو "يجب أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تُزهق". وأضاف أنه "لا يمكن أن يموت 30 ألف فلسطيني آخر".

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 31045 فلسطينياً قضوا منذ بدء الحرب.

هل تشتري إسرائيل ميناءا في قبرص

بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عزم الولايات المتحدة إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت خبرا يفيد بعزم إسرائيل شراء أحد موانئ جزيرة قبرص.

وأعلنت وزارة النقل الإسرائيلية -السبت- أن وفدا إسرائيليا برئاسة عوزي يتسحاقي، رئيس شركة الموانئ الإسرائيلية، سيغادر إلى قبرص غدا الاثنين لبحث إمكانية شراء أحد موانئ الجزيرة التي تعد ثالث أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط.

وتثير الخطوة الإسرائيلية أسئلة عديدة، خاصة أنها تأتي في وقت تشدد فيه تل أبيب حصارها على غزة وترفض السماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها عبر المعابر البرية رغم المجاعة المستشرية في القطاع والوضع الإنساني الكارثي.