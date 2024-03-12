بقلم: يورونيوز

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ158، حيث واصل الجيش الإسرائيلي غارته على مناطق متفرقة من القطاع.، وسط تفاقم مستويات الجوع واستفحال المجاعة، خصوصا في الشمال.

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وفي لبنان، أفاد محافظ مدينة بعلبك شمال شرقي البلاد بمقتل شخص في غارة إسرائيلية على محيط المدينة، وكان مراسل الجزيرة أفاد بإصابة 6 أشخاص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مدينة بعلبك.

وعلى الصعيد السياسي، وبعد تعثر المحادثات الرامية إلى اتفاق يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة بمناسبة شهر رمضان، في حين أبدت واشنطن مجددا معارضتها اجتياحا إسرائيليا لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة دون ضمان حماية المدنيين هناك.

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