EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: منع المصلين الفلسطينيين من إقامة صلاة التراويح بالمسجد الأقصى

صلاة التراويح أمام المسجد الأقصى
صلاة التراويح أمام المسجد الأقصى Copyright Mahmoud Illean/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

منعت القوات الإسرائيلية مصلين فلسطينيين من دخول المسجد الأقصى لإقامة أول صلاة التراويح بعد الإعلان عن اليوم الاثنين كأول أيام شهر رمضان، طبقاً لاتحاد إذاعات الدول العربية.

اعلان

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إبعاد قوات الأمن الإسرائيلية المسلحة لبعض المصلين عن موقع المسجد.

وأظهر مقطع فيديو آخر عناصر من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية وهم يضربون المصلين بالهراوات عند مدخل الحرم الشريف حيث يقع المسجد الأقصى، وهو الموقع المعروف لدى اليهود باسم جبل الهيكل.

وسعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تقليل عدد الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس والشرقية وفلسطينيي الداخل الإسرائيلي الذين سيسمح لهم الدخول إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الأسبوع الماضي إن أعداد المصلين الفلسطينيين ستبقى كما كانت سابقاً خلال رمضان بالأعوام الماضية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فرنسا: ماكرون يدعم مشروع قانون "المساعدة على الموت" بشروط صارمة

شاهد: فيضانات وانهيارات أرضية مرعبة في جزيرة سومطرة الإندونيسية تخلف 26 قتيلاً و11 مفقوداً

تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز أوسكار 2024: "أوبنهايمر" ينال نصيب الأسد ومفاجأة أفضل ممثلة

رمضان إسرائيل المسجد الأقصى القدس فلسطين