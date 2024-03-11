شاهد: منع المصلين الفلسطينيين من إقامة صلاة التراويح بالمسجد الأقصى

بقلم: يورونيوز

منعت القوات الإسرائيلية مصلين فلسطينيين من دخول المسجد الأقصى لإقامة أول صلاة التراويح بعد الإعلان عن اليوم الاثنين كأول أيام شهر رمضان، طبقاً لاتحاد إذاعات الدول العربية.

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ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إبعاد قوات الأمن الإسرائيلية المسلحة لبعض المصلين عن موقع المسجد.

وأظهر مقطع فيديو آخر عناصر من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية وهم يضربون المصلين بالهراوات عند مدخل الحرم الشريف حيث يقع المسجد الأقصى، وهو الموقع المعروف لدى اليهود باسم جبل الهيكل.

وسعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تقليل عدد الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس والشرقية وفلسطينيي الداخل الإسرائيلي الذين سيسمح لهم الدخول إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الأسبوع الماضي إن أعداد المصلين الفلسطينيين ستبقى كما كانت سابقاً خلال رمضان بالأعوام الماضية.