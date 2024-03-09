بقلم: يورونيوز

الشرطة الإسرائيلية تضيق على المصلين الفلسطينيين لدى محاولتهم دخول المسجد الأقصى

اعلان

واصلت الشرطة الإسرائيلية فرض القيود على المصلين الفلسطينيين، الذين يحاولون دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. ونتيجة لذلك، لم يكن أمام عشرات الرجال أي خيار سوى الصلاة في أقرب مكان للأقصى.

ويأتي هذا الوضع في الوقت الذي يستعد فيه المسلمون لشهر رمضان المبارك، شهر الصيام. ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الأحد، اعتمادًا على رؤية الهلال من قبل السلطات الدينية المحلية وعلماء الفلك.

هذا الشهر الفضيل في التقويم القمري في الإسلام هو وقت يجمع بين التأمل الديني، والتزهد والصدقة إلى جانب التجمعات الاحتفالية.

في السنوات الأخيرة، غالبًا ما شهد هذا الشهر صدامات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف، واقتحامات إسرائيلية للمسجد الأقصى.