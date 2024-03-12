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مع ظهور التوترات بينهما إلى العلن.. بايدن يصرّح: لم أحدد موعداً للقاء نتنياهو

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن Copyright Josh Reynolds/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أثناء وصوله إلى قاعدة أندروز العسكرية، أنه "لم يحدد موعدًا" للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

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ويستضيف الرئيس جو بايدن الرئيس البولندي ورئيس الوزراء لإجراء محادثات في البيت الأبيض يوم الثلاثاء مع القادة البولنديين الذين يتطلعون إلى الضغط على واشنطن للخروج من المأزق الذي وصلت إليه بشأن تجديد الأموال لأوكرانيا في لحظة حرجة من الحرب.

وكان موقع Politico الأمريكي قد أفاد في تقرير له بأن الرئيس جو بايدن، سوف ينظر في وضع شروط على المساعدات العسكرية المُرسلة إلى إسرائيل إذا مضت تل أبيب قدماً في خطوة الغزو الشامل لرفح، وذلك وفقاً لأربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين على التفكير الداخلي للإدارة الأمريكية.

كما قال بايدن، مساء السبت، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها".

وأوضح حينها خلال مقابلة مع قناة محلية، أن "مسؤولية نتنياهو عن الهجمات على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف مدني كبيرة".

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