أزمة العصابات في هايتي تدفع رئيس الوزراء إلى التنحي من منصبه

بقلم: يورونيوز

وافق رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري، يوم الاثنين، على التنحي عن منصبه، بحسب ما أعلن رئيس مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عُقد في جامايكا لبحث الوضع في هايتي التي تعاني من عنف العصابات.

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وقال رئيس الوزراء هنري متحدثاً من بورتوريكو، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، إنه سيستقيل بعد تشكيل مجلس رئاسي انتقالي.

وفي اجتماع سابق لزعماء الكتلة الكاريبية، قال رئيس وزراء غويانا وكاريكوم عرفان علي إن الجماعة الكاريبية "تعترف باستقالة رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري" بنفس الشروط التي ذكرها هنري.

صدر هذا الإعلان عن عرفان علي، الذي عقد اجتماعاً عاجلاً في وقت سابق من يوم الاثنين في جامايكا مع مسؤولين من بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأعضاء كاريكوم (كتلة تجارية إقليمية). وقد اجتمعوا لعدة ساعات لمناقشة كيفية وقف العنف المتصاعد في هايتي، في غياب هنري.

وتشهد العاصمة فوضى واشتباكات بين الشرطة وعصابات الجريمة المنظمة التي تهاجم مواقع استراتيجية بما في ذلك القصر الرئاسي وأقسام الشرطة والسجون.

وكان رئيس الوزراء قد واجه دعوات للاستقالة أو الموافقة على تشكيل مجلس انتقالي، وتم منعه من دخول البلاد، بسبب تصاعد الاضطرابات والعنف من قبل العصابات الإجرامية التي استولت على جزء كبير من عاصمة هايتي وأغلقت مطاراتها الدولية الرئيسية.

لذلك بقي هنري في بورتوريكو، وكان يتخذ خطوات للعودة إلى هايتي، وفقًا لبيان مقتضب صادر عن وزارة خارجية الإقليم الأمريكي.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن بلينكن عن مبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار لتمويل نشر قوة متعددة الجنسيات في هايتي.

كما أعلن بلينكن عن 33 مليون دولار أخرى من المساعدات الإنسانية، وعرض اقتراح مشترك وافق عليه زعماء منطقة البحر الكاريبي و"جميع أصحاب المصلحة الهايتيين لتسريع عملية الانتقال السياسي،" وإنشاء "هيئة رئاسية".