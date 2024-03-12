شاهد: "حزام الأمن البحري 2024".. تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران في خليج عمان

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن روسيا بدأت مناورة بحرية مشتركة مع إيران والصين في خليج عمان.

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وقال الجيش الروسي في بيان إن السفن الحربية من الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، بما في ذلك الطراد الصاروخي "فارياج" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، بدأت في أداء مهام عملية في المناورة البحرية "حزام الأمن البحري 2024" إلى جانب القوات البحرية الإيرانية والصينية.

وفي المجمل، تشارك في التدريبات أكثر من 20 سفينة، وسفينة دعم، وزوارق قتالية من روسيا وإيران والصين بالإضافة إلى مروحيات بحرية.

وبحسب البيان، فإن الهدف الرئيسي للتدريبات هو تحسين سلامة النشاط الاقتصادي البحري.

ووصل أسطول صيني إلى المياه القريبة من مدينة تشابهار الإيرانية، الاثنين، للمشاركة في التدريبات البحرية التي تستمر خمسة أيام والتي تركز على مكافحة القرصنة والبحث والإنقاذ، بحسب بيان لوزارة الدفاع الصينية.

طوف يتحرك في المياه الإيرانية قبل بدء مناورة بحرية مشتركة لإيران وروسيا والصين في المحيط الهندي 12 مارس 2024 AP

وعززت إيران تعاونها العسكري مع بكين وموسكو رداً على التوترات الإقليمية مع الولايات المتحدة.

كما زادت زيارات ممثلي البحرية الروسية والصينية إلى إيران في السنوات الأخيرة.

وهذه هي المناورة الرابعة منذ 2019 بين الدول الثلاث.

ونقل تقرير للتلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم التدريبات، الأدميرال مصطفى تاجديني، قوله إن التدريبات ستبدأ الثلاثاء على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع (6600 ميل مربع) من المياه.

وذكر التقرير أن عمان وأذربيجان وقازاقستان وباكستان والهند وجنوب أفريقيا سيكونون مراقبين في التدريبات.