جوزيب بوريل: الوضع في غزة "مأساوي" و"التجويع يُستخدم كسلاح حرب"

بقلم: يورونيوز

وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، الوضع في غزة بـ "المأساوي"، داعياً إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

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وقال بوريل على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مُكرراً عبارة لشمعون بيريز: "لا ينبغي أن يكون من المستحيل أن نتصور منطقة هادئة من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الخليج.. كان هذا حلم شمعون بيريز".

وأضاف: "لقد طلبت اليوم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يُظهر أن مبادئنا ليست كلمات فارغة وأن يساعد في تحقيقها".

وفيما يتعلق بهجمات حماس، أوضح بوريل أنه "سبق وأن أدان هجمات حماس وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني".

وشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أن "الوضع في غزة مأساوي، مؤكداً على ضرورة وصول المساعدات إلى القطاع بشكل عاجل، وأن الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل ذلك".

وذكر بوريل أن صعوبة توصيل المساعدات غير ناجمة عن "كارثة طبيعية"، بل بسبب إغلاق المعابر البرية "بشكل مصطنع"، وأن "التجويع" يُستخدم كسلاح حرب.

وأضاف بوريل أن: " وكالات الأمم المتحدة مثل"الأونروا أصبحت شريان الحياة الأخير بالنسبة للكثيرين".

وأضاف: "لقد كثر الحديث عن حل الدولتين، لكن لم تكن هناك محاولة جادة لجعله حقيقة واقعة".

معتبرًا أن من الناحية المثالية "أن ذلك سينتج عن قرار بالإجماع من مجلس الأمن، يؤيد حل الدولتين ويحدد المبادئ العامة التي قد تؤدي إلى هذه النتيجة.