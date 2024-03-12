شاهد: بعد ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.. طاقم "كرو7" يعود إلى الأرض

بقلم: يورونيوز

بعد أن أرسلت ناسا الأسبوع الماضي الفريق "كرو8" ليحل محل فريق "كرو7"، غادر الأخير محطة الفضاء الدولية، الإثنين، إلى الولايات المتحدة بعد رحلة دامت 6 شهور.

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وعادت كبسولة "SpaceX Dragon" التي تحمل أربعة رواد فضاء من محطة الفضاء الدولية، وهبطت في خليج المكسيك بالقرب من بينساكولا بولاية فلوريدا.

وتقول "سبايس إكس" (SpaceX) إن الكبسولة حطّت على الأرض في حوالي الساعة 5:47 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1147 بتوقيت جرينتش) صباح الثلاثاء، بعد حوالي ست ساعات ونصف من مغادرتها محطة الفضاء الدولية.

أعادت المركبة رائد فضاء ناسا جاسمين مغبل، ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موغينسن، ورائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ساتوشي فوروكاوا، ورائد فضاء الروسي كونستانتين بوريسوف إلى الأرض.

وانضم الطاقم إلى محطة الفضاء في نهاية أغسطس على متن كبسولة "دراغن" من "سبايس إكس" لإنجاز مهمة روتينية لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تحمل اسم "كرو7".