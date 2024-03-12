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فيديو: الشرطة تبعد الناشطة غريتا تونبرغ بالقوة عن مظاهرة أمام البرلمان السويدي

تونبرغ والشرطة أمام البرلمان السويدي
تونبرغ والشرطة أمام البرلمان السويدي Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تدخلت الشرطة اليوم الثلاثاء من أجل إبعاد الناشطة المناخية والسياسية غريتا تونبرغ ومتظاهرين آخرين بعدما أغلقوا المدخل المؤدي إلى البرلمان السويدي.

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وشاركت تونبرغ ونشطاء بمجموعة (Climate Action) في وقفة للمطالبة بالتصدي لتغير المناخ والاحتباس الحراري أمام البرلمان في العاصمة ستوكهولم صباح أمس الاثنين قبل مغادرتهم طوعياً.

وقالت المجموعة في بيان يوم الاثنين إنها نظمت الوقفة "لإظهار أن الناس يموتون ويصابون اليوم نتيجة للكوارث المناخية والحرب والتوزيع غير العادل للموارد".

وعاد المتظاهرون للتجمع بنفس الموقع صباح اليوم الثلاثاء فقامت الشرطة بإبعادهم عن مدخل البرلمان بعد عدة دقائق من بدء المظاهرة.

وقالت تونبرغ: "البرلمان والممثلون المنتخبون هم بالطبع جزء أساسي من الديمقراطية، وكذلك الحق في التظاهر".

وقالت الشرطة إن المتظاهرين لم يملكوا ترخيصاً للمظاهرة وهو ما سيعرضهم لبلاغ بمخالفة قانون النظام العام.

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