الجيش السوداني يعلن السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون الوطني في البلاد، يوم الثلاثاء، من جماعة شبه عسكرية منافسة يقاتلها منذ نحو عام.

اعلان

استولت قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مقر الإذاعة والتلفزيون السوداني في الأسابيع الأولى من الصراع في البلاد، الذي اندلع في أبريل/ نيسان من العام الماضي بعد توترات طويلة بين قائدها وقائد الجيش.

وقال الجيش، في بيان ظهر الثلاثاء، إنه سيطر على مباني المقر الرئيسي في مدينة أم درمان، مشيراً إلى أنّ مقاتلي قوات الدعم السريع كانوا قد فروا من المنطقة.

وجاءت عملية الاستيلاء بعد أشهر من القتال العنيف بين الأطراف المتحاربة.

لقد دمر الصراع الخرطوم والمدن الحضرية الأخرى في جميع أنحاءالبلاد.

في يناير/كانون الثاني، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه توصل إلى "نتيجة واضحة" مفادها أن هناك أسباباً للاعتقاد بأن كلا الجانبين ارتكبا جرائم حرب في دارفور.

واضطر أكثر من 10 ملايين شخص إلى مغادرة منازلهم، إما إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو إلى دول مجاورة، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.