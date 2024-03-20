تقرير للأمم المتحدة: السودان سيعاني من أسوأ أزمة جوع في العالم قريبا

بقلم: يورونيوز

قال تقرير لبرنامج الغذاء العالمي، الأربعاء إن السودان سيتعرض قريبا لأكبر أزمة جوع في العالم بسبب عدم القدرة على نقل المساعدات إلى نحو مليون شخص شهريا في أنحاء دارفور.

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وقال ماوريتسيو مارتينا، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، إن تصاعد العنف يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي.

ويعاني 90% من السودانيين في الخرطوم ودارفور وكردفان، من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، في اليوم 340 للحرب المتواصلة دون توقف.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد حذرت من أن الجرائم التي ترتكب على الأرض قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وأدى نزوح 8 ملايين سوداني إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير. وأوضحت إيديم وسورنو، مديرة عمليات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن مستويات الجوع في بعض أجزاء دارفور قد تواجه مرحلة كارثية بحلول شهر مايو/ أيار القادم.

وأضافت: " ببساطة، نحن نخذل شعب السودان".