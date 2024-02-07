قتلى في هجوم روسي موسع على أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

هاجمت روسيا أوكرانيا بصواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار من نوع شاهد في موجة استهدفت فيها عدة مدن أوكرانية صباح الأربعاء، أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة 10 آخرين من بينهم امرأة حامل.

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واستهدفت الهجمات ثلاث العاصمة كييف التي يزورها كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومدن رئيسية أخرى.

ويناقش بوريل المساعدات العسكرية والدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا والذي تحتاجه كييف بشدة في ظل تعثر الدعم الغربي لها مؤخرا.

قالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها اعترضت 44 طائرة بدون طيار وصاروخًا من أصل 64 تم إطلاقها في الهجوم الصباحي.

امرأة أوكرانية أصيبت جراء القصف الروسي - كييف AP Photo

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف أسفر عن مقتل شخصين في كييف.

وقال الحاكم الإقليمي فيتالي كيم إن الهجوم أدى أيضًا إلى مقتل رجل في ميكولايف، وهي مدينة في جنوب أوكرانيا، حيث تضرر نحو 20 مبنى سكنيًا والبنية التحتية العامة.

وأصيب 13 شخصا في كييف، بحسب عمدة المدينة فيتالي كليتشكو، بينهم امرأة حامل.

وأضاف أن المباني السكنية اشتعلت فيها النيران في عدة مناطق في كييف. وتضرر خطا كهرباء خلال الهجوم مما أدى إلى انقطاع التيار عن بعض السكان على الضفة الشرقية لكييف.

وفي خاركيف، شمال شرق أوكرانيا، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا بجروح طفيفة في هجوم صاروخي من طراز S-300، حسبما قال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف.

وقال مسؤولون إن الصواريخ أصابت مناطق بعيدة مثل منطقة لفيف في غرب أوكرانيا، حيث اندلع حريق.