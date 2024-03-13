ضمن "مشروع تجريبي".. إسرائيل تسمح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، أنه في إطار "مشروع تجريبي"، سمح بدخول شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة المهدد بالمجاعة.

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "وفقاً لتوجيهات الحكومة، دخلت ست شاحنات تنقل مساعدات إنسانية من برنامج الأغذية العالمي خلال الليلة الماضية (الثلاثاء) إلى شمال قطاع غزة عبر البوابة 96".

وعبرت الشاحنات السياج الأمني إلى شمال غزة، كجزء من عملية تجريبية لمنع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات، وفقاً لتصريحات الجيش الإسرائيلي.

وأشار الجيش إلى أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أجروا في السابق تدقيقاً أمنياً على الشاحنات عند معبر كرم أبو سالم، مضيفاً أن "نتائج التحقيق سيتم تقديمها إلى المسؤولين الحكوميين".

وأصدر برنامج الأغذية العالمي بياناً قال فيه إنه "سلم ما يكفي من الغذاء لـ 25 ألف شخص إلى مدينة غزة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في أول قافلة تدخل إلى الشمال منذ 20 فبراير/شباط".

وجاء في منشور لبرنامج الأغذية العالمي عبر منصة "إكس" : "مع وجود الناس في شمال غزة على حافة المجاعة، نحتاج إلى توصيل المساعدات كل يوم ونحتاج إلى نقاط دخول مباشرة إلى الشمال".