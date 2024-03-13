إصابة جنديين في عملية طعن تعرضا لها عند حاجز النفق جنوب مدينة القدس والمنفذ يبلغ 15 عاما

بقلم: يورونيوز

أفادت وسائل إعلام عبرية أن المنفذ البالغ من العمر 15 عاما وصل إلى حاجز النفق، وهو يستقل دراجة كهربائية وترجل منها ونفذ عمليته.

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وقعت صباح يوم الأربعاء عملية طعن عند حاجز النفق في جنوب مدينة القدس، وأسفرت عن إصابة جنديين بجراح طفيفة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النارعلى منفذ العملية.

وأفادت أن المنفذ البالغ من العمر 15 عاما وصل إلى حاجز النفق، وهو يستقل دراجة كهربائية وترجل منها ونفذ عمليته.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن منفذ عملية الطعن عند حاجز النفق هو محمد مراد أبو حامد، وهو من سكان بلدة الخضر محيط الحاجز.

وفور وقوع الحادث، قطعت الشرطة الإسرائيلية حركة السير على حاجز الأنفاق.