شاهد: كاميرات المراقبة ترصد هجوم دهس بسيارة شمال القدس ومقتل طفلة برصاص الجيش الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلة عمرها ثلاث سنوات برصاص القوات الإسرائيلية على حاجز بيت إكسا العسكري شمال غربي مدينة القدس.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان اليوم الأحد، إن سيارة بداخلها رجل وامرأة وصلت إلى نقطة تفتيش في الضفة الغربية المحتلة ونفذت عملية دهس ضد القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار أدى إلى إصابة طفلة كانت في سيارة أخرى عند المعبر، مشيرة إلى أن مجندة إسرائيلية أصيبت أيضاً بجراح طفيفة.

وتظهر لقطات سجلتها كاميرات مراقبة ونشرتها الشرطة الإسرائيلية شاحنة تعبر نقطة التفتيش، تلتها بسرعة شاحنة أخرى أصغر وصدمت العناصر عند نقطة التفتيش وابتعدت. وفي اللقطات المنشورة تفتح الشرطة النار باتجاه الشاحنتين.

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن طفلة وشاباً وزوجته قتلوا "إثر إطلاق قوات إسرائيلية النار عليهما على حاجز بيت إكسا العسكري شمال غرب القدس".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان القول إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه سيارتين أثناء مرورهما عبر الحاجز، مما أدى إلى إصابة رجل كان يقود مركبته بحجة محاولته تنفيذ عملية دهس ومعه زوجته، بينما توفيت طفلة كانت في السيارة الأخرى.

وأضافت أن الأشخاص الثلاثة توفوا متأثرين بجروحهم، فيما أغلقت القوات الإسرائيلية الحاجز بالكامل ومنعت الدخول أو الخروج من القرية، ومنعت مركبات الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين.

وتشهد الضفة الغربية توتراً متصاعداً ومواجهات مسلحة في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.