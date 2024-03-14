بقلم: يورونيوز

تمثل الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ نصف عام مأساة إنسانية مستمرة ومستعصية على الحل.

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ومع استمرار الجيش الإسرائيلي بتكثيف ضرباته وبشكل عنيف على مختلف أنحاء القطاع وتسجيل عشرات القتلى يوميا، ووسط تصاعد العنف وتدمير ما تبقى على حاله، تزداد الظروف الإنسانية سوءا يوما بعد يوم.

ومع دخول الحرب يومها الـ 160، لا شيء تبدل إلا حال الغزيين نحو الأسوأ.. ودقت وزارة الصحة في قطاع غزة ناقوس الخطر مشيرة إلى أن آلاف الأطفال في شمال القطاع يعانون من مضاعفات خطيرة نتيجة نقص الغذاء.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت قبل أيام أن 27 طفلا فارقوا الحياة، نتيجة سوء التغذية والجفاف، وعدم توفر أي نوع من حليب الأطفال.

وفي الميدان، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع وسط قصف إسرائيلي مكثف يستهدف منطقة الشيخ ناصر ومناطق أخرى شرق خان يونس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائد لواء الكوماندوس عومر كوهِن قوله، إن "قوات الجيش تخوض في خان يونس معارك لم يشهدها أي مكان آخر في القطاع".