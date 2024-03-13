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قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي يوبخ "جميع السياسيين" الإسرائيليين في بيان ألقاه من على حدود غزة

طالب جولدفوس السياسيين الإسرائيليين بالتوحد
طالب جولدفوس السياسيين الإسرائيليين بالتوحد Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP
بقلم:  يورونيوز
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بعد مطالبته السياسيين الإسرائيليين بالتوحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيستدعي العميد دان جولدفوس قائد الفرقة 98 و، لإجراء "نقاش توضيحي".

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وطالب جولدفوس السياسيين الإسرائيليين بالتوحد قائلا إنهم ليسوا على قدر ما يستحقه جنود الجيش الذين يُقتلون في قطاع غزة.

وأضاف في الخطاب الذي نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي علمه به مسبقا، أن ما حدث في 7 أكتوبر يدفع السياسيين "لطأطأة رؤوسهم."
قرأ العميد غولدفوس جزءا من كلماته في البيان الخاص الذي كتبه بالقرب من كيبوتس نيريم، وليس الخطاب الذي مرر له عن طريق المتحدث الرسمي، ليشكل حدثًا غير عادي ونادر في الجيش الإسرائيلي، حيث خاطب العميد السياسيين "من جميع الجهات".

كما جاء في الخطاب: "لن نتهرب من المسؤولية، نحني رؤوسنا في في مواجهة فشلنا الذريع، لكن يجب أن تكونوا جديرين بنا."
وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم تتم الموافقة على تصريحات الجنرال دان جولدفوس الموجهة إلى القادة السياسيين في إسرائيل.

ودافع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بخطاب قائد الفرقة قائلا: إنه "محارب شجاع، ونوع القائد الذي يحتاجه جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم أكثر من أي وقت مضى."

وأشار وزير الداخلية موشيه أربيل بغولدفوس قائلا: "أحتضن وأخذ على محمل الجد كل كلمة من كلماته. قائد ومقاتل شجاع".

المصادر الإضافية • وكالات

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