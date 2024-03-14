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عاجل. افتتاح أول مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية

لوحة إعلانية عليها صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكلمات تقول "الغرب لا يحتاج إلى روسيا، نحن بحاجة إلى روسيا!" في أحد شوارع سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم
لوحة إعلانية عليها صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكلمات تقول "الغرب لا يحتاج إلى روسيا، نحن بحاجة إلى روسيا!" في أحد شوارع سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم Copyright يورونيوز
بقلم:  Euronews
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بدأ الناخبون الروس الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في منطقة الشرق الأقصى الروسي في الساعة الثامنة من صباح الجمعة (الساعة 20 توقيت غرينيشالخميس). وتستمر الانتخابات على مدى 3 أيام، يرجح المحللون أنها ستمنح فلاديمير بوتين ولاية خامسة من ستة أعوام.

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وسيُدلي الناخبون بأصواتهم من الجمعة إلى الأحد في مراكز الاقتراع في 11 منطقة مختلفة في روسيا. ويتوقع فوز بوتين البالغ 71 عاما لولاية خامسة دون منازع.

والمرشحون الثلاثة المنافسون لبوتين هم سياسيون غير بارزين ينتمون إلى أحزاب معارضة رمزية تلتزم بخط الكرملين السياسي.

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