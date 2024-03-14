لوحة إعلانية عليها صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكلمات تقول "الغرب لا يحتاج إلى روسيا، نحن بحاجة إلى روسيا!" في أحد شوارع سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم - Copyright يورونيوز

لوحة إعلانية عليها صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكلمات تقول "الغرب لا يحتاج إلى روسيا، نحن بحاجة إلى روسيا!" في أحد شوارع سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم - Copyright يورونيوز

بقلم: Euronews

بدأ الناخبون الروس الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في منطقة الشرق الأقصى الروسي في الساعة الثامنة من صباح الجمعة (الساعة 20 توقيت غرينيشالخميس). وتستمر الانتخابات على مدى 3 أيام، يرجح المحللون أنها ستمنح فلاديمير بوتين ولاية خامسة من ستة أعوام.