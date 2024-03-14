انتحار نائب رئيس شركة الطاقة الروسية بشكل مفاجئ

بقلم: يورونيوز

أفادت وسائل إعلام روسية، الخميس، أن لفيتالي روبرتوس، نائب رئيس شركة النفط والغاز الروسية العملاقة لوك أويل، انتحر بشكل مفاجئ في مكتبه هذا الأسبوع.

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وقبل وفاته مباشرة، كتبت وسائل الإعلام المحلية أن روبرتوس اشتكى من الصداع وطلب أدوية قبل الذهاب إلى مكتبه، وعُثر عليه فيما بعد مشنوقاً في الغرفة.

"وقال الموظفون إن روبرتوس لم يغادر مكتبه لعدة ساعات ولم يرد على هاتفه فقرروا الدخول إلى المكتب ليجدوه مخنوقا وقد فارق الحياة.

وأعلنت شركة لوك أويل في منشور وفاة روبرتوس في 12 مارس/ آذار.

وفي مارس/ آذار 2022، دعا مجلس إدارة الشركة المملوكة للقطاع الخاص إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأعربوا عن "تعاطفهم مع جميع الضحايا الذين تأثروا بهذه المأساة" وحثوا على "تسوية المشاكل من خلال المفاوضات الجادة والدبلوماسية".

وعانت الشركة، التي يقدر إنتاجها بنحو 2% من النفط الخام في العالم، بشكل كبير من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا.

ومع ذلك، لم تتعرض شركة الطاقة العملاقة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

روبرتوس هو المدير الرابع لشركة لوك أويل والأحدث في قائمة طويلة من رجال الأعمال والمليارديرات الذين يموتون فجأة في ظروف غامضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

تم العثور على ألكسندر سوبوتين، المدير السابق لشركة Lukoil، البالغ من العمر 43 عامًا، ميتًا في مايو 2022 في قبو منزل في بلدة ميتيشي بسبب نوبة قلبية مزعومة بسبب المخدرات.

توفي رافيل ماجانوف، رئيس شركة لوك أويل السابق، عن عمر يناهز 67 عامًا، في سبتمبر/ أيلول 2022 بعد سقوطه من نافذة المستشفى السريري المركزي في موسكو.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توفي فلاديمير نيكراسوف، رئيس مجلس إدارة شركة لوك أويل، بسبب ما قالت الشركة إنه قصور في القلب عن عمر يناهز 66 عامًا.