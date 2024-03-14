من سيقف بوجه بوتين غدا؟ ثلاثة وجوه تسعى للإطاحة بسيد الكرملين.. تعرف عليها

بقلم: يورونيوز

تنطلق الانتخابات الرئاسية الروسية يوم الجمعة وتنتهي يوم الأحد 17 مارس/آذار. ويتنافس على رئاسة الكرملين أربعة مرشحين، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب على أوكرانيا عامها الثالث.