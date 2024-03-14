محكمة فيدرالية تحدد موعد محاكمة نجل الرئيس بايدن في يونيو المقبل

بقلم: يورونيوز

أعلنت محكمة فيدرالية في ولاية ديلاوير عن موعد محاكمة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي والمرشح المحتمل للحزب الجمهوري جو بايدن، في بداية شهر يونيو/حزيران من العام الجاري.

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ومن المقرر مبدئيًا أن تبدأ محاكمة هانتر بايدن في ولاية ديلاوير، يوم الأربعاء في 3 يونيو/حزيران.

وفي حال أجريت المحاكمة في الموعد المحدد، فإن هانتر بايدن سيمثل أمام محاكمتين متتاليتين في القضيتين اللتين رفعهما المحامي الخاص ديفيد فايس، حيث سيواجه بايدن الإبن تهمة الشراء غير القانوني لمسدس أثناء تعاطيه مخدرات بطريقة غير قانونية.

ويُزعم أن نجل الرئيس بايدن كذب في الملفات الفيدرالية بشأن تعاطيه المخدرات عند شرائه السلاح.

كما يواجه هانتر بايدن 9 اتهامات متعلقة بالتهرب الضريبي في ولاية كاليفورنيا، وتبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار.

ومن المقرر أيضًا أن يمثل نجل الرئيس للمحاكمة بتهم تتعلق بالضرائب الفيدرالية في لوس أنجلوس في 20 يونيو/حزيران.

وفي الخلفية، كان المحامي الخاص ديفيد فايس قد شرع في توجيه التهم الثلاث المتعلقة بالأسلحة لهانتر، بعد فشل اتفاق الإقرار بالذنب في وقت سابق.

وبناء على ذلك، وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام إلى هانتر بايدن في سبتمبر الماضي.