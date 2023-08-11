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تعيين مدّع عام مستقل للتحقيق مع ابن الرئيس الأمريكي بايدن

المدعي العام ميريك جارلاند يتحدث في وزارة العدل
المدعي العام ميريك جارلاند يتحدث في وزارة العدل Copyright AP Photo/Stephanie Scarbrough
بقلم:  يورونيوز
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عيّن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، يوم الجمعة، مدّع عام مستقل للتحقيق مع هانتر، نجل الرئيس جو بايدن.

وكان تبيّن أنّ هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، متّهم بالتهرب الضريبي وبالقيام بصفقات مشبوهة في الخارج وحيازة سلاح بشكل غير قانوني أثناء تعاطي المخدرات، بعد تحقيق استمر خمس سنوات.

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وقال الوزير ميريك غارلاند في تصريح مقتضب إن المدعي الفدرالي ديفيد فايس يحقق سلفاً في "مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب روبرت هانتر بايدن".

وأكد الوزير أن فايس أبلغه الثلاثاء أنه وصل إلى مرحلة في التحقيق تستدعي تعيينه مدعياً عاماً خاصاً.

وتابع غارلاند "طلب أن يتم تعيينه. بعد الاطلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحيط بهذا الموضوع، خلصت إلى أن تعيينه مدعياً خاصاً يخدم المصلحة العامة".

ولم يدل الوزير بمزيد من التوضيحات.

ويتهم هانتر بايدن (53 عاماً) بالتهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري حين كان مدمناً للمخدرات.

Andrew Harnik/Copyright 2023 The AP
الرئيس الأمريكي جو بادين وابنه هانتر [أرشيف]Andrew Harnik/Copyright 2023 The AP

ويستهدفه الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريون منذ أعوام، متهمين إياه بالفساد ومؤكدين أن وزير العدل يحاول بأي ثمن تجنب إصدار عقوبة بالسجن بحق نجل الرئيس الحالي.

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