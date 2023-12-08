نفس التهمة تلاحق ترامب وأولاده.. نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن متهّم بالاحتيال الضريبي

بقلم: يورونيوز

ذكرت الوثيقة أنه قد "قام بإنفاق ملايين الدولارات" على حياة الترف عوضا عن دفع ضرائبه، مُفصّلةً تسع تهم بينها التهرب الضريبي.

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وجهت اتهامات بالتهرب الضريبي إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لوثيقة قضائية. ويعتبر هذا الاتهام الثاني له على المستوى الفيدرالي، وقد يتسبب في تعرضه لانتقادات المعارضة الجمهورية قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية.

وفقًا للائحة الاتهام، يُذكر أن هانتر (53 عاماً) قد تورط في مخطط يمكّنه من تجنب دفع مبلغ لا يقل عن 1.4 مليون دولار كضرائب مستحقة للفترة الضريبية من عام 2016 إلى عام 2019.

وذكرت الوثيقة أنه قد "قام بإنفاق ملايين الدولارات" على حياة الترف عوضا عن دفع ضرائبه، مُفصّلةً تسع تهم بينها التهرب الضريبي.

أنفق المحامي السابق ورجل الأعمال أمواله على تمويل تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى شراء السيارات الفخمة والملابس الباهظة الثمن بحسب لائحة الاتهام.

وتعني لائحة الاتهام الجديدة أن نجل الرئيس، الملاحق أصلا بتهمة حيازة سلاح على نحو غير قانوني، قد يُحاكم مرتين العام المقبل، بينما يحاول والده الدفع باتجاه إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

وسبق للقضاء الأمريكي في نيويورك أن اتهم الرئيس السابق دونالد ترامب وأولاده بالتهرب الضريبي في إطار التحقيقات التي طالت مجموعته "منظمة ترامب" وقد طالبتهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتشيا جيمس بتعويضات قدرها 250 مليون دولار باسم الولاية وبحرمان الملياردير الجمهوري وأولاده دونالد جونيور وإيفانكا وإيريك من إدارة شركات.