لن "يعطي قرشا واحدا لكييف".. أوربان: ترامب أبلغني بنيته قطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أخبره بنيته قطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن أوكرانيا بهدف حل الصراع مع روسيا.

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قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أخبره بنيته قطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن أوكرانيا بهدف حل الصراع مع روسيا.

وصرح أوربان خلال مقابلة أجراها مع وسيلة إعلامية رسمية في المجر "M1"، بأن ترامب أبلغه بأنه "لن يعطي أي فلس" لتمويل الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن كييف حينها "لن تكون قادرة على الوقوف على قدميها".

وعلى إثر هذه التصريحات، تواصلت شبكة "إن بي سي نيوز" مع فريق حملة ترامب، الذي رفض التعليق على هذه التصريحات.

وأشار أوربان خلال المقابلة إلى أن "لدى ترامب رؤية واضحة ويصعب الاختلاف معها، يقول ما يلي: أولا وقبل كل شيء، لن يعطي فلسا واحدا لتمويل الحرب في أوكرانيا. ولهذا السبب ستنتهي الحرب، لأنه من الواضح أن أوكرانيا لا تستطيع الوقوف على قدميها".

ويتابع قائلا أنه "إذا لم يقدم الأمريكيون المال والأسلحة، إلى جانب الأوروبيين، فإن الحرب تنتهي. وإذا لم يقدم الأمريكيون المال، فإن الأوروبيين وحدهم غير قادرين على تمويل هذه الحرب. وبعد ذلك ستنتهي الحرب".

وكان ترامب قد أكد مراراً وتكراراً أن الصراع لم يكن ليحدث أبداً تحت قيادته.

وتعليقا على هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، الثلاثاء، إن بلاده لا تخشى من وصول ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى.

وفي شهر فبراير/شباط، قال ترامب بأنه لا يجب تقديم مساعدات خارجية لأي دولة إلا عن طريق إعطاء قروض، دون ذكر اسم أوكرانيا.

وتأتي تعليقات أوربان بعد أن زار ترامب في منزله في مارالاغو يوم الجمعة الماضي.

وقال الرئيس السابق للحاضرين في ناديه "بالم بيتش"، إنه "لا يوجد من هو أفضل أو أذكى من فيكتور أوربان".

وباعتباره زعيما للمجر، انتقد أوربان إلى حد كبير تقديم المساعدات، بما في ذلك الأسلحة لأوكرانيا.

وجاءت هذه المقابلة، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بأسلحة إضافية بقيمة 300 مليون دولار.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع، إن الحزمة تمثل "فرصة لمرة واحدة" - ما لم يمرر الكونغرس مشروع قانون الإنفاق التكميلي المتعثر الذي يتضمن ما يقرب من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وقال المسؤول إنه من المتوقع أن تشمل صواريخ مضادة للطائرات وقذائف مدفعية وأنظمة مدرعة.