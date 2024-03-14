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احتجاج في الجامعة العبرية بعد تعليق عمل بروفيسورة فلسطينية وقعت على عريضة ضد الحرب في غزة

خلال تظاهرة إسرائيلية في مدينة القدس
خلال تظاهرة إسرائيلية في مدينة القدس Copyright Tara Todras-Whitehill/AP2011
بقلم:  يورونيوز
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تظاهرت مجموعة من طلاب وأساتذة الجامعة العبرية، الخميس احتجاجا على وقف عمل البروفيسورة الفلسطينية نادرة شلهوب كيفوركيان في الجامعة.

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وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" في رسالة وجهها إلى الجامعة إن قرار فصل البروفيسورة شلهوب كيفوركيان "ما هو إلا إجراء تعسفي، عنصري، ضلالي، غير دستوري، وغير قانوني، وعليكم العدول عنه فورًا".

وكانت الجامعة العبرية قد علقت عمل المُحاضرة إثر توقيعها على عريضة ضد الحرب على غزة في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقال قرار التعليق إن "نادرة وقّعت على عريضة في بداية الحرب كانت تصف أعمال إسرائيل بأنها ممارسات إبادة جماعية وكيان احتلال منذ 1948".وختمت الجامعة قولها "في هذه المرحلة من أجل الحفاظ على جو هادئ في الجامعة لصالح طلابنا وطالباتنا، قررنا تعليق عمل البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان".

تعمل شلهوب كأستاذة في قسم العلوم الاجتماعية بالجامعة العبرية كما أنها أستاذ كرسي في القانون العالمي في جامعة كوين ماري في لندن. 

كما نشرت مجموعة من الكتب أهمها: العسكرة والعنف ضدّ النساء في مناطق الصراع في الشرق الأوسط: دراسة الحالة الفلسطينيّة" و"ثيولوجيا الأمن، الرقابة وسياسات الخوف، الطفولة المحتجزة وسياسة نزع الطفولة.

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