كان مجرد اختبار.. طالب طيار يحاول فتح قمرة القيادة لشركة طيران ألاسكا عدة مرات

بقلم: يورونيوز

حاول طالب طيار فتح باب قمرة القيادة لشركة طيران ألاسكا عدة مرات، بينما كانت الطائرة في الهواء، في رحلة من كاليفورنيا متجهة إلى دالاس بولاية فيرجينيا.

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وقال ناثان جونز، البالغ من العمر 19 عامًا، أنه قام بـ "ثلاث محاولات منفصلة للذهاب إلى مقدمة الطائرة وفتح باب قمرة القيادة للطائرة"، زاعماً أنه كان "اختباراً" لأفراد طاقم الطائرة.

وطلب المضيفون المساعدة من ضباط إنفاذ القانون خارج الخدمة، الذين "قيدوا جونز بالأصفاد المرنة وجلسوا على جانبيه طوال الفترة المتبقية من الرحلة". كما استخدم المضيفون عربة المشروبات كحاجز لمنع الدخول إلى قمرة القيادة.

وعندما هبطت الطائرة في مطار دالاس الدولي في فرجينيا، سمح جونز لسلطات إنفاذ القانون بتفتيش أمتعته، حيث عثر العملاء على "دفاتر ملاحظات متعددة تحتوي على كتابات تصف كيفية تشغيل الطائرة، بما في ذلك تقنيات الإقلاع والهواء والهبوط"، وفقًا لما ذكره موقع "سبايس" (space) الأمريكي.

ومن الممكن أن تصل عقوبة جونز إلى السجن مدة 20 عام بالحالة القصوى.

وقال محامي جونز، روبرت جينكينز في بيان قدم إلى شبكة "سي بي إس نيوز": "إن التهم الموجهة إلى السيد جونز صادمة لوالدته وعائلته. إن هذه الادعاءات تتعارض تمامًا مع الحياة التي عاشها. إنه شاب ليس لديه أي تاريخ من السلوك الإجرامي أو العنف. في هذه المرحلة نحن مهتمون بشدة بصحته العقلية ونعمل على تلبية احتياجاته. ولدينا ثقة في أنه وفي النهاية سيكون من الواضح أن السيد جونز لم يكن ينوي أبدًا إيذاء أو تهديد أي شخص".

وسيمثل جونز بعد ذلك في جلسة الاحتجاز المقرر عقدها في 18 مارس/آذار، وفقًا لوثائق المحكمة التي استعرضتها شبكة "سي بي إس نيوز". وسيبقى رهن الاحتجاز حتى ذلك الحين.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية على موقعها الإلكتروني إنه تم الإبلاغ عن 320 حادثة ركاب جامحة في عام 2024.