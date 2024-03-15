إدانة الممثل أو يونغ سو بطل مسلسل "لعبة الحبار" بالتحرش الجنسي

بقلم: يورونيوز

حُكم على الممثل الحائز على جائزة غولدن غلوب أو يونغ سو، 79 عامًا، بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، كما أُمر بحضور 40 ساعة من الدروس تخص العنف الجنسي. ووجه الادعاء الاتهام إلى "أو" في عام 2022 بعد تقدم مرأة بشكوى، تتهمه فيها بلمسها بشكل غير لائق.

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قالت محكمة محلية إن الممثل الكوري الجنوبي الحائز على جائزة غولدن غلوب أو يونغ سو أُدين بالتحرش الجنسي، بعد اتهامه بالاعتداء على ممثلة في عام 2017.

وقال القاضي جيونغ يون جو إن سجلات الضحية عن الاعتداء وادعاءاتها، "متسقة... ويبدو أنها أقوال لا يمكن الإدلاء بها دون أن تكون قد تعرضت لها بالفعل". وقال أو للصحفيين بعد صدور الحكم إنه يعتزم استئناف الحكم.

ويُعتبر هذا الممثل البالغ من العمر 79 عامًا أحد أكثر الممثلين المسرحيين الكوريين الجنوبيين براعةً، وأصبح أول فنان كوري جنوبي يفوز بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد، في مسلسل عن أدائه لدور أوه إيل نام - أو اللاعب رقم 001 - في فيلم (من أفلام الواقع البائس أو المظلم) أنتجته نتفليكس، ويتعلق الفيلم بالأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم في مسابقة سرية على أمل الفوز بثروة.

وأثناء دخوله إلى جلسة محاكمته الأولى في فبراير 2023، قال أو يونغ سو للصحفيين: "أنا آسف...أعتقد أنني تصرفت بشكل سيء"، ومع ذلك، فقد استمر في إنكار تهمة هتك العرض، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. من جانبها دعت منظمة "ويمن لينك" النسوية المتهم أن يتوقف عن محاولة إخفاء اعتدائه، وأن يعتذر للضحية ويعترف بخطئه.