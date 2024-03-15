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شاهد: القضاء الأمريكي يرفض طلب ترامب بإسقاط التهم في قضية الوثائق السرية

سيارة تابعة لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب تظهر بالقرب من المحكمة الفيدرالية قبل وصوله
سيارة تابعة لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب تظهر بالقرب من المحكمة الفيدرالية قبل وصوله Copyright Wilfredo Lee/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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رفضت قاضية محاكمة الوثائق السرية أمس الخميس طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإسقاط الدعوى الجنائية المتعلقة بالوثائق السرية.

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وأصدرت القاضية الجزئية الأمريكية إيلين كانون أمراً من صفحتين بعد ساعات من حضور ترامب المحكمة في فلوريدا للاستماع إلى المرافعات.

وقالت كانون في الأمر التنفيذي إنه على الرغم من أن فريق ترامب أثار "حججًا مختلفة تستحق الدراسة الجادة"، إلا أن إسقاط الاتهامات ليس له ما يبرره.

وترأست كانون إحدى القضايا الجنائية الأربع ضد المرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024.

وتتضمن هذه القضية سجلات، وبعضها مصنف على أنه سري للغاية، أخذها معه من البيت الأبيض.

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