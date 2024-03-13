ترامب وبايدن يستعدان لمواجهة جديدة في سباق الرئاسة الأمريكية

بقلم: يورونيوز

فاز كل من الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بعدد كافٍ من المندوبين، مما يضمن ترشحهما لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

اعلان

وأصبح بايدن المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي، يوم الثلاثاء، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية في جورجيا، ونيله عدد كافٍ من مندوبي الولاية لوضعه فوق العدد المطلوب البالغ 1968 مندوبًا لضمان الترشيح.

وكذلك بات ترامب المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوي يوم الثلاثاء، وفاز بما يكفي من المندوبين ليتجاوز عدد المندوبين البالغ 1215 الذي يحتاجه للحصول على ترشيحه.

وقد فاز ترامب في جورجيا وميسيسيبي، قبل أن يضعه فوزه في واشنطن في القمة.

ومن الجدير بالذكر، أنه لا يصبح المرشح الرئاسي رسميًا مرشحاً عن الحزب الجمهوري أو الديمقراطي إلا بعد فوزه بالتصويت في قاعة المؤتمر، وهذا خلافاً لما كان عليه الأمر في السابق.

قبل عقود من الزمن، كان المرشحون الرئاسيون يخوضون الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية، لكن المنافسات كانت في الغالب شكلية، ولم يكن المرشحون النهائيون معروفين إلا بعد أن يقوم المندوبون ورؤساء الأحزاب بمناقشة الأمور بأنفسهم.

أما اليوم، فباتت الأصوات المدلى بها في الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية هي التي تقرر المرشحين للانتخابات الرئاسية.