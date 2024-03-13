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المحكمة تسقط 3 تهم موجهة إلى ترامب تتعلق بقضية انتخابات جورجيا

مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب
مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب Copyright Mike Stewart/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أسقط القاضي المكلف بقضية التآمر لتغير نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 الموجهة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، 3 تهم مرتبطة بالرئيس السابق.

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وقال سكوت مكافي، قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، يوم الأربعاء، إن اسقاط 6 تهم وردت في لائحة الاتهام 3 منها ترتبط بدونالد ترامب لا تلغي باقي التهم الفاعلة تجاه ترامب كما طلب من المدعيين المسائلة بقائمة اتهام جديدة.

ويواجه ترامب تهما تتعلق بتحريض مسؤوليين على انتهاك مناصبهم الرسمية بهدف تغيير نتائج ولاية جورجيا خلال الانتخابات الرئيسية في عام 2020

فيما دفع ترامب بأنه غير مذنب.

وكان الرئيس الأمريكي السابق قد فاز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة بعد نجاحه في الانتخابات التمهيدية لأربع ولايات بما فيها جورجيا.

المصادر الإضافية • أ ب

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