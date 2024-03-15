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دعوى قضائية ضد سجن في كنتاكي.. إجبار السجناء على شرب بولهم أو التعرض للصعق بالكهرباء

سجن في أركنساس، الولايات المتحدة
سجن في أركنساس، الولايات المتحدة Copyright AB Alex Brandon
بقلم:  يورونيوز
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رفع سبعة نزلاء في سجن في شرق ولاية كنتاكي الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة السجن، مدعين أن الضباط أجبروهم على الاختيار بين شرب بولهم أو الصعق بالكهرباء بعد فشلهم في اختبارات المخدرات.

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وتسلط الدعوى التي رفعت يوم الثلاثاء، الضوء على إساءة معاملة السجناء في الولاية الواقعة في الجهة الشرقية من الولايات المتحدة.

وذكرت قناة WDRB-TV، أن أربعة ضباط في المجمع الإصلاحي بشرق كنتاكي أبلغوا السجناء الذين لم يجتازوا اختبارات المخدرات بأنه من الممكن أن يتخلصوا من فحص البول إذا اختاروا التعرض للصعق بالكهرباء من خلال مسدس الصعق أو شرب بولهم.

وعلى الرغم من رفض ليزا لامب، المتحدثة باسم إدارة السجون في كنتاكي، التعليق على الدعوى، إلا أنها أكدت فتح تحقيق في المزاعم واتخاذ إجراءات تأديبية ضد بعض الموظفين، بما في ذلك إنهاء خدماتهم.

ولم تفصح لامب عن تفاصيل تصرفات الموظفين أو تفاصيل إضافية حول التحقيق.

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