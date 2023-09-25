هيومن رايتس ووتش: 20 سنة مضت ولا تعويضات أمريكية لضحايا التعذيب في سجن أبو غريب ولا سبيل لرفع دعوى

بقلم: يورونيوز

أشارت هيومن رايتس ووتش إلى تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر صدر في 2004 ونقل عن الاستخبارات العسكرية التابعة للتحالف الذي قادته واشنطن إلى أن "نحو 70 إلى 90% من المحتجزين لدى قوات التحالف في العراق في العام 2003 اعتُقلوا عن طريق الخطأ".

بحسب مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن سارة ياغر "بعد مرور 20 عاماً، لا يزال العراقيون الذين تعرضوا للتعذيب على يد عناصر حكوميين أميركيين بدون سبيل واضح لرفع دعوى أو الحصول على أي نوع من الإنصاف أو الإقرار بحقهم من الحكومة الأميركية".

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وأضافت ياغر "أشار المسؤولون الأميركيون إلى أنهم يفضلون وضع التعذيب خلفهم، لكن الآثار الطويلة الأمد للتعذيب ما تزال واقعاً يومياً للعديد من العراقيين وعائلاتهم".

على الولايات المتحدة تقديم التعويضات والاعتراف والاعتذارات الرسمية إلى الناجين من الانتهاكات وعائلاتهم.

وأجرت المنظمة الحقوقية مقابلات مع أشخاص عدة بينهم طالب المجلي وهو معتقل سابق قال إنه "كان أحد الرجال الذين ظهروا في صورة من أبو غريب انتشرت على نطاق واسع تظهر مجموعة من السجناء عراة وفوق رؤوسهم أكياس وهم مكدسون فوق بعضهم البعض في هرم بشري، بينما يبتسم جنديان أمريكيان".

صورة نشرتها صحيفة واشنطن بوست يوم 21 مايو 2004، تظهر جنديًا أمريكيًا تم التعرف عليه في محكمة عسكرية باسم الرقيب مايكل جي سميث، يحمل كلبًا أمام معتقل عراقي في سجن أبو غريب ع Anonymous/AP

وقال المجلي لـ"هيومن راتيس ووتش" إنه تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة "بما فيها الإذلال الجسدي، والنفسي، والجنسي أثناء احتجازه في سجن أبو غريب".

وكشف أنه أفرج عنه بعدما اعتقل مدى 16 شهراً من دون أن يوجّه إليه أي اتّهام.

صورة حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست ونشرت يوم 6 مايو، 2004، تظهر جندية من الجيش الأمريكي. ليندي إنغلاند، 21 عاماً، من السرية 372 للشرطة العسكرية مع معتقل عارٍ في سجن أبو غريب Anonymous/AP

وقال إنه أثناء احتجازه "بدأ يعضّ يديه ومعصميه للتغلب على الصدمة التي كان يعاني منها والتي استمرت مذاك".

وتابع "فعلت ذلك في السجن، وبعد أن غادرت السجن، وما زلت أفعل ذلك اليوم. أحاول أن أنسى الأمر، ولكن لا أستطيع. حتى اليوم، لا يمكنني ارتداء قميص بأكمام قصيرة".

وأضاف المجلي في المقابلة "غيّرَت هذه السنة والأربعة أشهر كياني كاملاً إلى الأسوأ. دمّرتني ودمّرت عائلتي"، وقد أشارت هيومن راتيس ووتش إلى أنها غير قادرة على التحقق بشكل قاطع من روايته.

أُدين 11 جندياً أميركياً على الأقل بارتكاب انتهاكات في سجن أبو غريب، لكن خبراء انتقدوا العقوبات المخففة الصادرة بحقّهم وعدم ملاحقة القضية قضائياً من قبل أي مسؤول رفيع.

في هذه الصورة غير المؤرخة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست يوم 21 مايو/أيار 2004، معتقل عراقي ملثم ومقيد من معصميه منهار فوق حاجز في سجن أبو غريب على مشارف بغداد Anonymous/AP

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها لم تتمكّن من "العثور على أدلّة علنية تثبت دفع مبالغ" للتعويض عن انتهاكات تعرّض لها سجناء، سواء عبر النظام الأميركي أو العراقي.

وقالت ياغر "على الولايات المتحدة تقديم التعويضات والاعتراف والاعتذارات الرسمية إلى الناجين من الانتهاكات وعائلاتهم".

تفيد تقديرات بأن التحالف العسكري الذي قادته الولايات المتحدة اعتقل نحو مئة ألف عراقي من العام 2003 وحتى العام 2009.

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صورة حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست ونشرت يوم 6 مايو/أيار 2004، تظهر معتقلاً عارياً مقيد اليدين في باب زنزانة في سجن أبو غريب ، Anonymous/AP

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر صدر في العام 2004 ونقل عن الاستخبارات العسكرية التابعة للتحالف الذي قادته الولايات المتحدة أن "نحو 70 إلى 90% من المحتجزين لدى قوات التحالف في العراق في العام 2003 اعتُقلوا عن طريق الخطأ".

وتعهّد الرئيس الأميركي بارك أوباما المعارض لحرب العراق، ألّا تمارس الولايات المتحدة "التعذيب" لكنّه قرر عدم المضي قدماً في محاسبة مسؤولين في إدارة سلفه جورج دبليو بوش.

وحال قانون أقرّه الكونغرس دون دفع الولايات المتحدة أي تعويضات لأشخاص أفرج عنهم بعدما اعتقلوا في سجن غوانتانامو في كوبا.