شاهد: سفينة إسبانية محملة بـ200 طن من المساعدات تقترب من غزة

بقلم: يورونيوز

وصلت سفينة إسبانية محملة بـ200 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة اليوم الجمعة.

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وأبحرت السفينة من قبرص الثلاثاء ضمن برنامج تجريبي لفتح ممر بحري إلى القطاع بسبب الأزمة الإنسانية المتواصلة منذ حوالى خمسة أشهر وتعرض مئات الآلاف إلى الجوع وأحوال إنسانية مزرية.

ويطلق على السفينة اسم "أوبن آرمز" وتحتوي على مواد غذائية تم تجميعها من قبل "ورلد سنترل كتشن" وهي مؤسسة خيرية إسبانية تخطط لتوزيع الطعام عبر إدارة 65 مطبخا في أنحاء القطاع وخاصة في شمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت "أن نصف مليون مواطن في شمال قطاع غزة يعانون في صمت من المجاعة التي تفتك بأرواحهم".

وأصدر برنامج الأغذية العالمي بياناً قال فيه إنه "سلم ما يكفي من الغذاء لـ25 ألف شخص إلى مدينة غزة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في أول قافلة تدخل إلى الشمال منذ 20 فبراير/شباط".

وجاء في منشور لبرنامج الأغذية العالمي عبر منصة "إكس" : "مع وجود الناس في شمال غزة على حافة المجاعة، نحتاج إلى توصيل المساعدات كل يوم ونحتاج إلى نقاط دخول مباشرة إلى الشمال".

يعاني سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، لحصار بري وجوي وبحري من إسرائيل منذ عام 2007.