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شاهد: كبار القادة العسكريين في روسيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

جندي روسي يدلي بصوته خلال الانتخابات الرئاسية في موسكو
جندي روسي يدلي بصوته خلال الانتخابات الرئاسية في موسكو Copyright Alexander Zemlianichenko/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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أدلى كبار القادة العسكريين في روسيا، يوم الجمعة، بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المؤكد أنها تمدد حكم فلاديمير بوتين لستة أعوام أخرى.

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وأدلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف بصوتيهما في أحد مراكز الاقتراع في المنطقة العسكرية الجنوبية، بحسب بيان الوزارة.

وكذلك توجه الناخبون في روسيا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بانتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام، وتنتهي يوم الأحد في 17 مارس/آذار.

وتجري الانتخابات وسط حملة قمع على المعارضة في البلاد، والتي شهدت سجن أو نفي شخصيات معارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ولا يواجه بوتين منافسة حقيقية في الانتخابات، بعد منع اثنين من مرشحي المعارضة من الترشح.

وبعيداً عن حقيقة أن الناخبين لم يحظوا إلا بخيارات قليلة، فإن إمكانيات المراقبة المستقلة تبقى محدودة للغاية.

المصادر الإضافية • أ ب

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