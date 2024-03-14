بعد إعلان بوتين استعداد روسيا لحرب نووية.. وارسو تخصص 30 مليون يورو لبناء الملاجئ

بقلم: يورونيوز

أعلن عمدة وارسو، يوم الأربعاء، عن خطة جديدة لتخصيص 117 مليون زلوتي بولندي ما يعادل 27 مليون يورو تهدف لبناء ملاجئ ضد القنابل، وإجراءات أمنية أخرى خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

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وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة تلفزيونية، استعداد بلاده لخوض حرب نووية في حال طال وجودها أي تهديد.

وقال عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي: "إن الملاجئ هي جزء من استراتيجية وارسو في السنوات المقبلة التي ستسمح لنا بالاستعداد لأي هجوم محتمل".

وأضاف أن "إجمالي مساحة 7 ملايين متر مربع في وارسو يمكن إعادة استخدامها كملاجئ".

وبحسب الإحصائيات، فإنّ 4 في المائة من سكان البلاد يمكنهم الوصول إلى أماكن الحماية في حالة وقوع قصف. وقد تمّ اقتراح استخدام مواقف السيارات ومحطات المترو كملاجئ ضد القنابل.

وتعدّ كييف سباقة في هذه الرؤية، فبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، قامت بإيواء 15 ألفًا من مواطنيها في محطات المترو المكوّن من 52 محطة.

وسيقوم برنامج "وارسو تحمي" الجديد بتزويد الملاجئ بالكهرباء والمياه.

وقال ترزاسكوفسكي: "إنّ جزءًا من الخطة يهدف إلى مساعدة المستشفيات على الاستعداد للخطر وتدريب المواطنين على كيفية التصرف في حالات الطوارئ".

وفي الوقت نفسه، عززت الدول الأخرى، التي تشارك حدوداً مع أوكرانيا، إجراءاتها الأمنية منذ بدء حرب بوتين الشاملة. وبعد العثور على حطام الطائرات بدون طيار في رومانيا، بدأت الأخيرة في بناء ملاجئ بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.