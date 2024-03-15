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شاهد: مصيرهم مجهول.. آلاف الفلسطينيين يحتشدون في مخيم مؤقت في المواسي

مخيم للخيام يأوي الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة
مخيم للخيام يأوي الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة Copyright Hatem Ali/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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احتشد نازحون فلسطينيون في مخيم مؤقت على طول المنطقة الريفية في المواسي في جنوب قطاع غزة، بعد فرارهم من منازلهم مع استمرار الحرب في القطاع.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة بتوزيع المسودة النهائية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي من شأنه أن يدعم الجهود الدولية لتحقيق "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار"،  كجزء من صفقة لإطلاق سراح الرهائن الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يتم تحديد وقت للتصويت، ولا يزال من الممكن تغيير المسودة. 

وتعثرت المحادثات الدبلوماسية منذ فشل الجهود في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل بداية شهر رمضان المبارك، هو موعد نهائي غير رسمي انقضى دون أي اتفاق.

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إنه سيمضي قدماً في هجومه المخطط له في مدينة رفح الجنوبية، التي تضم حالياً 1.4 مليون فلسطيني نازح، ويخطط لنقل المدنيين نحو "جزر إنسانية" في وسط المنطقة.

المصادر الإضافية • أ ب

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