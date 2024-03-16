شاهد: الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه لتفريق مظاهرة تطالب بتنحي نتنياهو

بقلم: يورونيوز

وقعت مواجهات السبت بين رجال الشرطة ومتظاهرين أغلقوا شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب.

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استخدمت الشرطة الإسرائيلية، السبت، خراطيم المياه ضد المتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تل أبيب.

ووقعت مواجهات بين رجال الشرطة ومتظاهرين أغلقوا شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب.

وأشعل المتظاهرون حرائق أمام وزارة الدفاع، وهددوا "بإحراق الدولة إذا تطلب الأمر".

هذا وخرجت السبت مظاهرات عدة في حيفا والقدس، ويطالب المتظاهرون وأهالي المحتجزين في غزة الحكومة بعقد صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة.

وطالب المحتجون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة والتوجه لانتخابات مبكرة.