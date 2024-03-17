بقلم: يورونيوز

أشار بوتين في كلمة جاءت عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، إلى أن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني "حدث محزن، وكنت مستعداً للإفراج عنه في إطار تبادل ببعض الأشخاص المسجونين في دول غربية".

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نشر قوات غربية في أوكرانيا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وعن احتمال نشوب صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أكد الرئيس الروسي أن "كل شيء ممكن في العالم الحديث".

وأشار في كلمة جاءت عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، إلى أن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني "حدث محزن، وكنت مستعداً للإفراج عنه في إطار تبادل ببعض الأشخاص المسجونين في دول غربية".

وقال بوتين إن "فوزه في الانتخابات يظهر إلى أيّ مدى كانت روسيا على صواب عندما اتخذت نهجها الحالي".

وأفادت اللجنة الانتخابية المركزية الروسية مساء الأحد بفوز بوتين بنسبة 87٪ من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، وفقًا للأرقام الأولية.

وأعلنت اللجنة أن الرئيس الروسي حصل على نسبة 87.47٪ من الأصوات بعد فرز 36.3٪ من مراكز الاقتراع.

وهذه نسبة قياسية بعد أن حصل على نسبة تتراوح بين 64 و 68٪ من الأصوات في الانتخابات السابقة