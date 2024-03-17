EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. بوتين: نشر قوات غربية في أوكرانيا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Copyright Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أشار بوتين في كلمة جاءت عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، إلى أن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني "حدث محزن، وكنت مستعداً للإفراج عنه في إطار تبادل ببعض الأشخاص المسجونين في دول غربية".

اعلان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نشر قوات غربية في أوكرانيا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وعن احتمال نشوب صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أكد الرئيس الروسي أن "كل شيء ممكن في العالم الحديث".

وأشار في كلمة جاءت عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، إلى أن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني "حدث محزن، وكنت مستعداً للإفراج عنه في إطار تبادل ببعض الأشخاص المسجونين في دول غربية".

وقال بوتين إن "فوزه في الانتخابات يظهر إلى أيّ مدى كانت روسيا على صواب عندما اتخذت نهجها الحالي". 

وأفادت اللجنة الانتخابية المركزية الروسية مساء الأحد بفوز بوتين بنسبة 87٪ من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، وفقًا للأرقام الأولية.

وأعلنت اللجنة أن الرئيس الروسي حصل على نسبة 87.47٪ من الأصوات بعد فرز 36.3٪ من مراكز الاقتراع.

وهذه نسبة قياسية بعد أن حصل على نسبة تتراوح بين 64 و 68٪ من الأصوات في الانتخابات السابقة

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

رئيسة وزراء إستونيا: بوتين يخشى الحرب مع الناتو

بوتين يصف بايدن بالسياسي المحنك ويؤكد أن موسكو مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية

بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعرض وجودها للتهديد

فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين روسيا الحرب في أوكرانيا