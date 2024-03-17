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بوتين يفوز بـ87 في المئة من الأصوات وفق نتائج أولية والبيت الأبيض يشكك بنزاهة العملية الانتخابية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Copyright Sergei Ilyin/Copyright 2024 Sputnik
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت اللجنة أن الرئيس الروسي حصل على نسبة 87.47٪ من الأصوات بعد فرز 36.3٪ من مراكز الاقتراع.

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أفادت اللجنة الانتخابية المركزية الروسية يوم الأحد بفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنسبة 87٪ من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، وفقًا للأرقام الأولية.

وأعلنت اللجنة أن الرئيس الروسي حصل على نسبة 87.47٪ من الأصوات بعد فرز 36.3٪ من مراكز الاقتراع.

وهذه نسبة قياسية بعد أن حصل على نسبة تتراوح بين 64 و 68٪ من الأصوات في الانتخابات السابقة.

وواجه بوتين (71 عاماً) بالانتخابات التي انتهت الأحد، ثلاثة مرشحين من المقربين من الكرملين.

وفور إعلان النتائج الأولية، اشار البيت الأبيض إلى أن انتخابات الرئاسية الروسية لم تكن "حرة ونزيهة"، بعد أن زج بوتين بمعارضيه في السجون ومنع آخرين من الترشح أمامه.

وفي سياق ردود الفعل على نتائج الانتخابات، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى رغبة بوتين في البقاء في السلطة إلى الأبد.

واعتبر أن الانتخابات الرئاسية الروسية "محاكاة تفتقر إلى الشرعية".

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