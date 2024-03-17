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شاهد: زعيم كوريا الشمالية يظهر لأول مرة في سيارة فاخرة أهداه إياها بوتين

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سيارة ليموزين أهداه إياها بوتين
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سيارة ليموزين أهداه إياها بوتين Copyright  KRT
بقلم:  يورونيوز
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ذكرت وسائل إعلام روسية، أن السيارة من طراز "أوروس" Aurus جديدة، تم تصنيعها ضمن برنامج روسي لإنتاج سيارات ليموزين فاخرة كبديل محلي للسيارات الأجنبية.

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ظهر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، للمرة الأولى وهو يستقل سيارة ليموزين فاخرة قد أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عدة أشهر.

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، أن شقيقها استخدم السيارة في حدث عام يوم الجمعة الماضي.

ووثقت مشاهد بثتها محطة التلفزيون الرسمية في بيونغ يانغ، ظهور رئيس البلاد وهو يقود السيارة وهو في طريقه إلى حفل افتتاح مزرعة دفيئة، بالقرب من العاصمة.

وفي فبراير/شباط، أرسل بوتين سيارة ليموزين فاخرة لكيم من طراز "أوروس سينات"، كان قد عرضها على الزعيم الكوري الشمالي عندما التقيا في قمة في روسيا في سبتمبر/أيلول.

هذا وأعربت كيم يو جونغ عن سعادتها القصوى "لاستخدام شقيقها السيارة التي أهداه إياها بوتين".

وكانت قد أكدت أن "الهدية تعكس العلاقات الوثيقة بين كبار القادة".

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