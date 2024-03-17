EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: إنقاذ ثلاثة متسلقين علقوا بأخدود ثلجي في جبال الألب في إيطاليا

عملية الإنقاذ
عملية الإنقاذ Copyright AP/ ITALIAN FIREFIGHTERS HANDOUT
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تمكنت قوات الإنقاذ والإطفاء الإيطالية من إنقاذ ثلاثة متسلقين علقوا بداخل أخدود ثلجي بجبال الألب.

اعلان

واضطر المتسلقون إلى انتظار قوات الإنقاذ على ارتفاع 2300 متر فوق جبل موندول في إقليم بيدمونت في شمال غرب إيطاليا.

وأنقذت فرقة الإطفاء الأشخاص الثلاثة بمساعدة طاقم مروحية من طراز "Drago 63" في عملية هبوط وصعود دقيقة للغاية.

وتم رفع رجال الإنقاذ من الطائرة الهليكوبتر وشرعوا في تسلق الجبل باستخدام فؤوس للوصول إلى الأفراد المحاصرين.

ثم تم رفعهم مرة أخرى إلى المروحية مع متسلقي الجبال واحداً تلو الآخر.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطيني أطلق النار باتجاه مستوطنة بالضفة الغربية

أدوات الذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في التواصل بين الأطباء والمرضى

فيديو: رعاة الرنّة يصوتون في الانتخابات الرئاسية في أقاصي شرق روسيا

ثلوج إيطاليا إنقاذ جبال الألب