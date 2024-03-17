شاهد: إنقاذ ثلاثة متسلقين علقوا بأخدود ثلجي في جبال الألب في إيطاليا

بقلم: يورونيوز

تمكنت قوات الإنقاذ والإطفاء الإيطالية من إنقاذ ثلاثة متسلقين علقوا بداخل أخدود ثلجي بجبال الألب.

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واضطر المتسلقون إلى انتظار قوات الإنقاذ على ارتفاع 2300 متر فوق جبل موندول في إقليم بيدمونت في شمال غرب إيطاليا.

وأنقذت فرقة الإطفاء الأشخاص الثلاثة بمساعدة طاقم مروحية من طراز "Drago 63" في عملية هبوط وصعود دقيقة للغاية.

وتم رفع رجال الإنقاذ من الطائرة الهليكوبتر وشرعوا في تسلق الجبل باستخدام فؤوس للوصول إلى الأفراد المحاصرين.

ثم تم رفعهم مرة أخرى إلى المروحية مع متسلقي الجبال واحداً تلو الآخر.