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شاهد: إنقاذ سيدة أمريكية سقطت في حفرة عمقها أكثر من 7 أمتار ونصف

فرق الاطفاء في أوماها
فرق الاطفاء في أوماها Copyright Chris Machian/Omaha World-Herald
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت السلطات أن حوالي 16 مبنى أصبح غير صالح للسكن، وتم وضع علامات صفراء على 33 مبنى آخر، مما يعني أنه يسمح للسكان الدخول لاستعادة ممتلكاتهم، ولكن لا يمكنهم البقاء. ويقول الخبراء، إن التربة مشبعة لدرجة أن خطر حدوث انهيارات أرضية سيستمر

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تمكنت فرق الإطفاء من إخراج امرأة سقطت في حفرة بعمق 25 قدمًا (7.62 أمتار) في ولاية كاليفورنيا يوم الخميس.

وقع الحادث في مدينة فونتانا، إحدى ضواحي شرق لوس أنجلوس في مقاطعة سان برناردينو.

واستجابت إدارة إطفاء سان برناردينو لنداء الطوارئ، حيث تمكنت من إخراج المرأة من الحفرة ومن ثم، تم نقلها بسيارة الإسعاف من موقع الحادث.

تم اكتشاف اختفاء المرأة بعد أن لاحظ أطفالها غيابها، وفقًا لهيئة الإذاعة الأمريكية "إيه بي سي".

وقال المسؤولون إن المرأة كانت "مستيقظة وتتحدث عندما تم العثورعليها".

وتجاوز إجمالي هطول الأمطار في وسط مدينة لوس أنجلوس خلال فترة خمسة أيام 9 بوصات (22.86 سنتيمترًا)، وهو ما يعادل أكثر من نصف المعدل السنوي البالغ 14.25 بوصة (36 سم).

وأحدثت العواصف انهيارات طينية مدمرة، تسببت في حدوث أكثر من 500 حادثة في مدينة لوس أنجلوس فقط.

أعلنت السلطات أن حوالي 16 مبنى أصبح غير صالح للسكن، وتم وضع علامات صفراء على 33 مبنى آخر، مما يعني أنه يسمح للسكان الدخول لاستعادة ممتلكاتهم، ولكن لا يمكنهم البقاء.

ويقول الخبراء، إن التربة مشبعة لدرجة أن خطر حدوث انهيارات أرضية سيستمر.

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