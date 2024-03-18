وزير الخارجية الصيني في جولة دبلوماسية إلى نيوزيلندا وأستراليا

بقلم: يورونيوز

التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين، قبل أن يتوجه يوم الأربعاء للقاء نظيره الأسترالي في جولة دبلوماسة يجريها لإعادة البحث في العديد من الملفات المشتركة.

اعلان

واستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ونستون بيترز وانغ في العاصمة النيوزيلندية ولنجتون، يوم الإثنين.

وقال بيترز في تعليقاته الافتتاحية لاجتماعهما الرسمي في مقر البرلمان النيوزيلندي: "لقد حدثت بعض التطورات المهمة منذ التقينا آخر مرة، ليس أقلها الوباء العالمي الذي أثر على بلدينا. اليوم يشكل فرصة ثمينة للتفكير في التحديات والفرص التي أمامنا الآن".

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلتقي بنظيره النيوزيلندي ونستون بيترز Hagen Hopkins/Getty

وتربط نيوزيلندا علاقات اقتصادية قوية مع الصين في السنوات الأخيرة، حيث كانت أول دولة متقدمة توقع اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع بكين في عام 2008.

وأثناء وجود وزير الخارجية الصيني في ولنجتون، سيعقد وانغ أيضًا اجتماعات قصيرة مع كل من رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ووزير التجارة تود ماكلاي.

وقال المتحدث باسم باسم وزير الخارجية الصينية وانغ ون بين أن الصين "تتطلع إلى العمل مع البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز التواصل الاستراتيجي، وتعميق الثقة المتبادلة، وتعزيز التبادلات والتعاون، وتعزيز النمو المستدام بين الصين ونيوزيلندا". وأضاف: “إن أستراليا لديها أيضاً شراكات استراتيجية شاملة وتساهم في السلام والاستقرار والازدهار العالمي".

وسيصل وانغ إلى كانبيرا، يوم الأربعاء، للقاء نظيره بيني وونغ، ومن المتوقع أن يركز الحوار بينهما على قضية الكاتب الأسترالي المحتجز يانغ هنغ جون.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها وزيرا الخارجية وجهاً لوجه منذ إدانة يانغ بالتجسس بعد محاكمة مغلقة، والحكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين في فبراير/شباط.

وسيشمل جدول الأعمال مناقشة التعريفات التجارية المتبقية التي فرضتها الصين في عام 2020 والتي تم اعتبارها على نطاق واسع بمثابة عقاب للحكومة الأسترالية السابقة التي أقرت قوانين تحظر التدخل الأجنبي السري في السياسة الداخلية، من خلال حظر الاتصالات السلكية واللاسلكية المملوكة للصين.