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سفير فرنسا في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء فوري للحرب على غزة

مجلس الأمن الدولي - نييورك. 2024/03/18
مجلس الأمن الدولي - نييورك. 2024/03/18 Copyright Eduardo Munoz Alvarez/AP.
بقلم:  يورونيوز
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سفير فرنسا في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء فوري للحرب على غزة

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دعا كبير الدبلوماسيين الفرنسيين في الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير يوم الإثنين إلى وقف فوري للحرب في غزة، وقال: "إننا بحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة. نحن ندعو إلى ذلك منذ تشرين الثاني/نوفمبر. سيسمح وقف إطلاق النار هذا بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وسيحمي المدنيين. وهذه أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا".

ووصف السفير الفرنسي الوضع الإنساني في غزة "بالكارثي"، وسلطت الضوء على الوضع المزري الذي يعيشه المدنيون الفلسطينيون.

وقال دو ريفيير: "هذه ليست كارثة طبيعية نتحدث عنها. هذه حرب ويجب أن تتوقف الآن. لا يمكن لمجلس الأمن أن يستمر في المماطلة. يجب أن نتحرك الآن."

المصادر الإضافية • أ ب

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