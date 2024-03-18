بعد الخسارة على أرضهم.. جماهير طرابزون تعتدى على لاعبي فنار باغجه فى الملعب

بقلم: يورونيوز

ألقت الشرطة التركية القبض على 12 شخصاً بعد أن اقتحمت جماهير نادي "طرابزون سبور" أرض الملعب عقب الخسارة أمام نادي " فنار باغجه"، مما أثار مشاجرات عنيفة بين الجماهير واللاعبين الزائرين.

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واندفع مشجعو "طرابزون سبور" إلى أرض الملعب، يوم الأحد، حيث كان يحتفل لاعبو فريق "فنار باغجه" بفوزهم (3-2) بعد صافرة نهاية المباراة الدوري التركي، في مدينة طرابزون الساحلية.

ورد بعض لاعبي فريق "فنار باغجه" على المشجعين الذين ركلوهم أو لكموهم، وانتشرت مقاطع فيديو للاشتباكات بين الفريقين.

وفي وقت لاحق، ساعد موظفو الأمن لاعبي فنار باغجه على النزول من النفق إلى غرف تبديل الملابس.

وأعلن وزير الداخلية علي يرليكايا على موقع أكس، يوم الاثنين، أن الشرطة اعتقلت 12 شخصًا على خلفية أعمال العنف.

وأضافيرليكايا : "وقوع أعمال عنف في ملاعب كرة القدم أمر غير مقبول".

كما أدان الاتحاد التركي لكرة القدم الحادث، وقال إن المسؤولين عنه سيعاقبون بعد التحقيق.

واستخدم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو حسابه على إنستغرام لإدانة الأحداث ووصفها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، ودعا السلطات التركية إلى محاسبة مرتكبيها.