21 مهاجرا يفقدون حياتهم إثر غرق زورقهم المطاطي قبالة ساحل بحر إيجه شمال تركيا

بقلم: يورونيوز

رغم انخفاض أعدادهم في السنوات الأخيرة، فإن المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا، غالبا ما يغادرون تركيا في محاولة للوصول إلى اليونان، بحثًا عن حياة أفضل في الدول الأوروبية. كما يحاول بعض المهاجرين الذين يغادرون تركيا الإبحار إلى إيطاليا.

اعلان

فقد 21 مهاجرا حياتهم إثر غرق زورقهم المطاطي قبالة ساحل بحر إيجه الشمالي في تركيا يوم الجمعة، وقال الحاكم إلهامي أكتاش إن أفراد خفر السواحل التركي أنقذوا اثنين من المهاجرين من البحر، قبالة بلدة إيجيابات في محافظة جناق قلعة، بينما وصل اثنان آخران إلى الشاطئ بمفردهما وأبلغا المسؤولين.

وأضاف أكتاش قوله إنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب عندما غرق، وإن خفر السواحل يواصلون البحث في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن مكتب أكتاش في وقت لاحق أن خمسة من الغرقى كانوا أطفالاً، ولم تُعرف على الفور جنسيات المهاجرين.

وذكر البيان أن 18 قارب إنقاذ وطائرة ومروحيتين وطائرة مسيرة شاركت في مهمة البحث والإنقاذ. وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن سيارات الإسعاف كانت على أهبة الاستعداد في ميناء قريب.

وقال خفر السواحل التركي إنه ألقى القبض على 93 مهاجرًا على الأقل، أثناء محاولتهم مغادرة السواحل التركية على متن قوارب هذا الأسبوع.