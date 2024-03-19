توجيه الاتهام إلى رئيس البرازيل السابق بولسونارو على خلفية تزوير بيانات التطعيم الخاصة به

بقلم: يورونيوز

اتُّهِم الرئيس البرازيلي السابق جائير بولسونارو رسميًا الثلاثاء بتزوير بيانات التطعيم ضد كوفيد-19، وهو ما يمثل أول لائحة اتهام للزعيم اليميني المتطرف المحاصر، مع احتمال وجود المزيد من الادعاءات.

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أفادت لائحة اتهام الشرطة الفيدرالية التي أصدرتها المحكمة العليا، أن بولسونارو و16 آخرين أدخلوا معلومات كاذبة في قاعدة بيانات الصحة العامة، ليبدو الأمر كما لو أن الرئيس آنذاك وابنته البالغة من العمر 12 عامًا والعديد من الأشخاص الآخرين في دائرته قد تلقوا لقاح كوفيد-19.

وقال محقق الشرطة فابيو ألفاريز شور، الذي وقّع على لائحة الاتهام، في تقريره إن بولسونارو ومساعديه قاموا بتغيير سجلات التطعيم الخاصة بهم، من أجل "إصدار شهادات (التطعيم) الخاصة بهم واستخدامها للتحايل على القيود الصحية الحالية".

وأضاف شور قوله: "وجد التحقيق العديد من عمليات الإدراج الكاذبة للبيانات، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وديسمبر/كانون الأول 2022، وكذلك العديد من إجراءات استخدام وثائق مزورة".

وقال المحقق في لائحة الاتهام إن معاون بولسونارو، ماورو سيد، قال للمحققين إن الرئيس السابق طلب منه إدخال البيانات المزورة في النظام له ولابنته المراهقة.

خلال الجائحة، كان بولسونارو أحد قادة العالم القلائل الذين انتقدوا اللقاح أثناء الجائحة، ضاربًا بالقيود الصحية عرض الحائط، ومجاهرًا بخرق القيود الصحية ومشجعًا البرازيليين الآخرين على أن ينسجوا على منواله