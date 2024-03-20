رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن استقالته بشكل مفاجئ

بقلم: يورونيوز

أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار الأربعاء استقالته عن منصبه كزعيم لحزب "فاين غايل" ومن منصبه كرئيس للحكومة بمجرد اختيار خليفة له.

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وقال فرادكار في مؤتمر صحفي في دبلن: "أُعلن استقالتي من رئاسة وقيادة (فاين غايل)، وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة عندما يصبح خليفتي قادراً على تولي المنصب".

وقال إن أسباب استقالته "شخصية وسياسية" موضحا أن الحزب في وضع جيد لقيادة الحكومة المستقبلية.

تولى فرادكار، والبالغ 45 عامًا، رئاسة الوزراء بفترتين – بين عامي 2017 و2020، ومرة أخرى منذ ديسمبر 2022.

وكان أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد عندما تم انتخابه لأول مرة، وكذلك أول رئيس وزراء مثلي الجنس في جمهورية إيرلندا.