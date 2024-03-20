EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن استقالته بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار خلال مؤتمر صحفي في دبلن، إيرلندا
رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار خلال مؤتمر صحفي في دبلن، إيرلندا Copyright Steffi Loos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار الأربعاء استقالته عن منصبه كزعيم لحزب "فاين غايل" ومن منصبه كرئيس للحكومة بمجرد اختيار خليفة له.

اعلان

وقال فرادكار في مؤتمر صحفي في دبلن: "أُعلن استقالتي من رئاسة وقيادة (فاين غايل)، وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة عندما يصبح خليفتي قادراً على تولي المنصب".

وقال إن أسباب استقالته "شخصية وسياسية" موضحا أن الحزب في وضع جيد لقيادة الحكومة المستقبلية.

تولى فرادكار، والبالغ 45 عامًا، رئاسة الوزراء بفترتين – بين عامي 2017 و2020، ومرة أخرى منذ ديسمبر 2022.

وكان أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد عندما تم انتخابه لأول مرة، وكذلك أول رئيس وزراء مثلي الجنس في جمهورية إيرلندا.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

أيرلندا تصوت في يوم المرأة العالمي على الإشارة إلى "واجبات المرأة المنزلية" في الدستور

جاسوس إسرائيلي أمريكي سابق يريد الانضمام إلى بن غفير في الكنيست وتهجير فلسطيني غزة إلى أيرلندا

أيرلندا وإسبانيا تطالبان الاتحاد الأوروبي بمراجعة فورية لاتفاق الشراكة مع إسرائيل

استقالة رئيس الوزراء أيرلندا الشمالية دبلن